O Grupo Parlamentar do Chega-Madeira submeteu um pedido de audição parlamentar à ‘Porto Santo Line’ e ao Governo Regional para discutir a paragem anual do ferry ‘Lobo Marinho’.

“Esta interrupção, que dura entre quatro a seis semanas, devido a operações de manutenção, está a causar sérios transtornos à população do Porto Santo”, refere o partido.

“O ferry ‘Lobo Marinho’ é o principal meio de transporte marítimo entre a Madeira e Porto Santo, sendo crucial para a mobilidade dos residentes, transporte de mercadorias e turismo. Contudo, a paragem anual deixa a população de Porto Santo isolada, agravando a dupla insularidade e limitando o acesso a serviços essenciais, emprego e educação. Além disso, o turismo, uma das principais fontes de rendimento da ilha, sofre um declínio significativo durante este período, resultando em prejuízos económicos consideráveis”, apontou Miguel Castro, líder parlamentar

Reconhecendo a necessidade de manutenção para garantir a segurança e operacionalidade do ferry, o Chega-Madeira considera fundamental explorar alternativas que minimizem o impacto negativo desta interrupção. A audição parlamentar visa obter esclarecimentos sobre a necessidade e frequência da paragem, explorar soluções alternativas para garantir a continuidade do serviço e entender os impactos na população, com propostas de medidas de mitigação.

“Através de um diálogo construtivo e cooperação entre todas as partes envolvidas, será possível encontrar soluções que assegurem a conectividade contínua entre a Madeira e Porto Santo. Este esforço é essencial para promover o bem-estar da população e o desenvolvimento económico da região, mitigando os efeitos adversos da paragem anual do ferry”, disse Miguel Castro.

Neste sentido, o Grupo Parlamentar do Chega-Madeira reitera a importância da audição parlamentar do representante da “Porto Santo Line” e do Governo Regional, a fim de prestar todos os esclarecimentos necessários e encontrar soluções eficazes e sustentáveis para esta questão que tanto afeta a vida dos residentes de Porto Santo.