O Serviço Regional de Saúde informou em comunicado que no dia 18 de abril de 2024, o Comité de Certificação do Departamento da Qualidade na Saúde da Direção Geral de Saúde (DGS), manteve a certificação no nível Bom, atribuída em maio de 2022, ao Centro de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim, no Porto Santo, segundo o disposto no âmbito do Modelo de Certificação de Unidades de Saúde do Ministério da Saúde.

Assim, e segundo os prazos estabelecidos, a certificação deste Centro de Saúde é válida até maio de 2027. Esta atribuição é o resultado de uma auditoria de avaliação realizada, a 9 de abril de 2024, pela DGS ao respetivo Centro de Saúde, acrescentou o SESARAM.

A mesma fonte refere que nesta auditoria “ficou assegurado o nível de certificação inicialmente obtido e reconhecidas as novas áreas de melhoria implementadas, que abrangem o cidadão, como foco dos serviços que compõem esta Unidade de Saúde”. Abrange ainda, os próprios profissionais de saúde, como responsáveis pelo desenvolvimento de um serviço com capacidade técnica, com segurança, qualificado e preparado para a transição para a nova Unidade Local de Saúde do Porto Santo.

“O SESARAM, EPERAM, reconhece e agradece às equipas todo o trabalho, dedicação, empenho e profissionalismo, de forma a tornar possível, a melhoria contínua da qualidade e segurança dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos do Porto Santo.”