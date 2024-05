“A CDU tem, ao longo de anos, desenvolvido um papel importantíssimo no combate às desigualdades das crianças e pais com direitos. Neste sentido, destacamos a apresentação de um relatório, que foi aprovado pelo Parlamento Europeu que visa garantir que a pobreza e a exclusão social que afeta uma em cada quatro crianças na União Europeia, seja combatida, com o intuito de resolver este grave problema”, disse, hoje, Duarte Martins, da candidatura da CDU.

Numa iniciativa sobre os direitos das crianças, o candidato afirmou que “os impactos das políticas promovidas pela UE estão marcadas pelo desrespeito por direitos, pela precariedade laboral, pela liberalização e privatização, pelo desinvestimento nas funções sociais do Estado”.

“Políticas, que não só não garantem soluções para o brutal aumento do custo de vida, com a consequente degradação das condições de vida dos trabalhadores e das suas famílias, como têm contribuído para agravar essa situação. Políticas que não contribuíram para cumprir os direitos mais elementares de centenas de milhar de crianças no âmbito da UE”, prosseguiu ainda.

A CDU diz ter um conjunto de propostas que pretendem fazer face à pobreza e exclusão social, como também a outras questões que afetam as crianças e o seu desenvolvimento. Assim, propõe o aumento do investimento em serviços de saúde ou educação universais, públicos e de qualidade. O aumento da oferta pública e universal de creches e educação pré-escolar e a garantia de condições decentes de habitação, acesso a uma nutrição equilibrada ou transportes acessíveis são outras propostas.

Duarte Martins defendeu ainda a “conexão entre a concretização dos direitos das crianças e a efetivação dos direitos dos seus pais, nomeadamente através da defesa do trabalho com direitos e com salários justos, bem como do acesso aos direitos parentais, incluindo de amamentação”.