Edgar Silva, coordenador regional da CDU, afirmou, hoje, que a instalação de equipamentos públicos dentro do ribeiro do Lazareto é uma das obras “criminosas que os governantes estão a concretizar no Funchal”.

Numa iniciativa política realizada no Lazareto, o comunista lembrou que, “com tantas outras construções a montante, com os diversos obstáculos e constrangimentos de betão ao longo do curso do ribeiro, que se prolongam até ao alto do Lombo da Quinta, os governantes mais não fazem do que um criminoso atentado ao interesse público, pondo em causa, a segurança de pessoas e bens”.

Para Edgar Silva, é inacreditável que “os governantes tenham escolhido precisamente o leito de um ribeiro para a implantação da nova ETAR do Funchal”.