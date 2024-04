CDU condena “vergonhosas desigualdades” que persistem na Região

Em iniciativa no Garachico, a CDU condenou, hoje, as “vergonhosas desigualdades sociais e territoriais” que persistem na Região, atribuindo as responsabilidades deste fosso ao Governo Regional.

Estas foram palavras de Edgar Silva, coordenador regional do partido, que apontou para os graves problemas de esgotos a céu aberto, como os verificados naquela localidade, como sendo “exemplos concretos e indesmentível de situações de subdesenvolvimento”.

“A existência de milhares de pessoas que na ilha da Madeira vivem expostas a tão intoleráveis problemas de saúde pública, sem rede de saneamento básico, é o resultado de um tratamento injusto e desigual na aplicação dos dinheiros públicos. Milhares de pessoas foram excluídas do acesso a direitos básicos e fundamentais. Milhares de pessoas estão submetidas, nesta terra, a um estado de subdesenvolvimento crónico, pelo facto de os governantes, ao longo de anos, terem desviado os dinheiros públicos para outros fins, sem que tivessem atendido às populações mais carenciadas”, acusou o responsável.

A este propósito, Edgar Silva mais aditou que “o mais gravoso problema da saúde pública resulta do facto de grande parte do território na ilha da Madeira não estar coberto por rede de tratamento de esgotos”.

“O mais inaceitável é que estas vergonhosas desigualdades sociais e territoriais na Madeira não se verificam por falta de dinheiro, antes são o resultado de uma injusta e errada definição de prioridades por parte dos governantes do PSD/CDS”, lamentou, sublinhando que “é hora de dizer “Basta de Injustiças!”.

“Já é tempo de acabar com a política de prolongamento de tamanhas desigualdades. Não podemos permitir que, por mais tempo, este estado de subdesenvolvimento continue na Madeira”, findou.