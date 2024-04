Do universo de votantes de 170 votantes, os centristas sufragaram a Comissão Política Regional com 126 votos. A Mesa do Congresso obteve 119 votos.

De referir que foi anunciada reunião do Conselho Regional para aprovação das listas que amanhã serão apresentadas no Tribunal da Comarca da Madeira.

O presidente da Comissão da Política Regional, José Manuel Rodrigues discursa dentro de momentos, reassumindo o cargo.

Presentes na sala estão elementos destacados de outros partidos, com nota para ausência do Chega.