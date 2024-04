Consideração feita por Amílcar Figueira no 19.º Congresso Regional do CDS-PP.

Na apresentação do Relatório da Secretaria-geral do CDS-PP Madeira, Amílcar Figueira, secretário-geral do CDS-PP, afirmou ser “fundamental para uma solução de estabilidade, o CDS estar no palco governativo” da Região.

“Deu provas de bom desempenho, durante este período em que esteve na frente do combate político, e foi mesmo combate, porque governar com uma pandemia que paralisou tudo, depois com uma guerra, que fez disparar o custo de vida e os juros, não foi fácil. Isto demonstra que estamos bem preparados para governar e fazer ainda mais pela nossa terra”, vincou Amílcar Figueira.

CDS não deve nada à banca

“Quanto ao balanço da Secretaria Geral, no passado dia 5 de março foram discutidas e aprovadas as contas do partido, e posso afirmar perante vós que o CDS não deve nada à banca e que apenas tem uma divida controlada a fornecedores no valor inferior a uma subvenção mensal.

Quanto aquilo que mais interessa, a implantação do partido, durante os últimos anos, a realidade é que há um crescimento, há um potencial de gente interessada em participar e trabalhar pelo partido”, continuou a mesma voz.

Na ótica de Amílcar Figueira, os centristas têm uma base sólida na Madeira com cerca de 2.400 militantes.