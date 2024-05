O CDS defendeu hoje que o subsídio de insularidade na Madeira e no Porto Santo seja estendido aos trabalhadores privados e aos reformados por via do IRS.

“Os funcionários públicos, e bem, recebem um subsídio para fazer face aos custos da insularidade na Madeira e no Porto Santo e, não faz sentido, que os trabalhadores do setor privado e os pensionistas, que enfrentam os mesmos custos, não sejam compensados pela mesma situação”, advoga o partido num comunicado.

Segundo o CDS, esta “é uma discriminação negativa que perdura há demasiado tempo e que não tem razão de ser”.

O partido refere que todos os madeirenses enfrentam os mesmos custos de insularidade e, portanto, devem ser compensados por essa realidade.

O CDS defende uma outra medida que é a redução progressiva do IVA, “uma vez que é na Madeira onde se paga mais por este imposto sobre o consumo, já que incide sobre o custo final dos produtos que são mais caros do que no Continente”. Sendo assim, diz o CDS, “é inevitável uma diminuição das taxas do IVA para baixar o custo de vida na Região Autónoma e melhorar o nível de vida dos cidadãos e das famílias”.