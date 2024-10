Na apresentação da proposta de projeto de resolução que recomenda ao Governo da República a cedência à Região Autónoma da Madeira do Imóvel relativo ao antigo Centro Educativo de menores, para a instalação de Comunidade Terapêutica na Região “, o CDS disse ser urgente dar mais respostas aos jovens que se veem apanhados pelo flagelo. Sara Madalena começou por lembrar o aumento do flagelo da toxicodependência na região, com o aparecimento de novas substâncias psicoativas, lotando as instituições de internamento. Assim, e estando desativado o centro educativo, a centrista defendeu a sua cedência à região para a comunidade terapêutica. “Importa criar uma comunidade terapêutica que responda aos desafios das novas adições e dos problemas sociais que provocam naqueles que são atingidos pela toxicodependência. A sua criação há muito reclamada ganha uma nova acuidade face à dimensão do prolema na Região”, expôs Sara Madalena.