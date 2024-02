O CDS-PP irá reunir a Comissão Política Regional na próxima segunda-feira, dia 26 de fevereiro, pelas 18h00, no Castanheiro Boutique Hotel.

As declarações à comunicação social do líder regional do partido, Rui Barreto, estão previstas para as 20h00, sendo a “análise da situação política regional” o único ponto a constar na ordem de trabalhos desta reunião.