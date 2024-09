Desde o início de setembro que a Casa do Povo da Camacha tem prestado mais um relevante serviço à população da sua Freguesia, no caso aos maiores de 65 anos, que utilizam os transportes públicos.

A Secretaria Regional de Infraestruturas e Equipamentos lançou o desafio e a Casa do Povo da Camacha está, uma vez mais, na primeira linha do apoio à população local, ajudando ao preenchimento e entrega da documentação necessária à emissão ou substituição do Passe Social +65, uma medida do Governo Regional da Madeira.

Após formação, os colaboradores da Instituição prestam este importante auxílio na sede da Casa do Povo, dando maior proximidade e conforto a todos quantos necessitam deste Passe Social +65.

Refira-se o sucesso desta medida, dado o elevado número de atendimentos, 475 até ao momento, tendo já completado 350 pedidos do novo modelo de passe.

Recorde-se que o passe +65 ou a sua atualização, deve ser solicitada até ao dia 6 de novembro de 2024.