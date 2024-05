À semelhança do que acontece por vários pontos da ilha, em Santana também se avistam por esta altura alguns cartazes de campanha eleitoral.

A equipa de reportagem do JM, que se encontra a fazer cobertura das eleições regionais, foi até ao norte da ilha. E lá constatou que os cartazes do CDS, do PSD e do Chega estão mesmo a meio da cidade. Há indicação de alguns à entrada da Via Expresso, a par de outros com dimensões mais reduzidas, inclusive da CDU.