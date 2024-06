Capitania do Funchal emitiu aviso de má visibilidade

Na sequência das previsões divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de má visibilidade, que estará em vigor até as 06 horas locais de amanhã, dia 7 de junho.

De acordo com o IPMA, nesta quinta-feira, o vento soprará do quadrante sul, bonançoso a moderado, aumentando temporariamente para moderado a fresco durante a tarde, tornando-se quadrante oeste, fraco a bonançoso no final do período.

Quanto à visibilidade, a previsão é a de que esta seja boa a moderada, tornando-se temporariamente moderada a fraca, por vezes má, durante a tarde.

Já em termos de agitação marítima, para a costa norte estão previstas ondas do quadrante noroeste de 1 metro, passando gradualmente a ondas oeste/sudoeste 1 a 1,5 metro, passando a ondas oeste/noroeste no final do período

Por sua vez, na costa sul, a ondulação, de sudoeste, deverão ser inferiores a um metro, aumentando gradualmente para 1 a 1,5 metro.

Nesse sentido, a Capitania do Porto do Funchal deixa as seguinte recomendações à população e aos proprietários de embarcações:

- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;