A capitania do Porto do Funchal cancelou hoje o aviso de mau tempo para a orla costeira da Madeira e prolongou o relativo à agitação marítima forte até as 18:00 horas de segunda-feira.

A situação tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relacionadas com a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima do arquipélago.

“Apesar do cancelamento do aviso [de mau tempo relacionado com vento forte], recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade”, lê-se no comunicado enviado pela autoridade marítima regional.

A capitania complementa que “deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas”.

Acrescenta que a visibilidade será “boa, por vezes moderada” e que as ondas vão ser de quatro metros reduzindo para três na costa norte, sendo até 2,5 metros na parte sul.

Devido a esta situação, aconselha cuidados redobrados “tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.

A autoridade marítima insta ao reforço da amarração e vigilância apertada no que concerne as embarcações atracadas e fundeadas, reforça que devem ser evitados passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, e desaconselha a prática da atividade da pesca lúdica.