Paulo Neves, candidato da coligação Madeira Primeiro, que junta o PSD e o CDS, afirmou hoje, em campanha, que “o PSD/M é o partido dos emigrantes” e acusou o Governo da República de ter falhado “em toda a linha, na política de emigração”.

“Seja a nível regional ou a nível nacional e ao contrário da República, nós sempre demos uma atenção muito especial aos nossos emigrantes, precisamente porque consideramos que eles são madeirenses e portugueses de primeira, com direitos iguais a quaisquer outros dos nossos cidadãos” afirmou, esta tarde, o candidato Paulo Neves, na Ribeira Brava.

De acordo com um comunicado da candidatura, “fez questão de assinalar a falta de respeito e de palavra do Estado Português para com aqueles que regressaram à Região, designadamente da Venezuela, uma comunidade fortemente representada neste concelho”.