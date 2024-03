Campanha: Candidato do PAN diz que é “urgente controlar o mercado imobiliário”

A habitação e as propostas do partido para o setor foi, hoje, o tema abordado pela candidatura do PAN Madeira às eleições de 10 de março para a Assembleia da República.

Em ação de campanha na zona da Ajuda, na freguesia de São Martinho, o partido procurou ouvir as preocupações da população inerentes à crisa da habitação, que assola o país, incluindo a Região.

Marco Gonçalves, o cabeça-de-lista, deu a conhecer que “o partido defende a aprovação de um regime de concessão de crédito bonificado com o aval do Estado por forma que existam créditos atribuídos a 100%, garantir a dedutibilidade dos gastos com a prestação do credito habitação em sede de IRS, reduzir em sede de IRS dos senhorios que promovam o arrendamento acessível, alargar a oferta pública de habitação a custos controlados, converter imóveis públicos devolutos para habitação”.

Para o PAN, “a atribuição de benefícios fiscais para senhorios no sentido de promover o mercado de arrendamento viria a colmatar a falta de habitação para arrendamento, fazendo igualmente baixar os preços dos mesmos. Neste sentido, defende a criação de um regime de quotas para a limitação de criação de alojamentos locais de modo a aumentar a oferta de habitação para arrendamento”.

“É urgente controlar o mercado imobiliário por forma a garantir a toda a população o direito constitucional à habitação. Para isso é fundamental alargar a oferta pública de habitação acessível, quer ao nível do arrendamento quer da aquisição, garantindo a emancipação dos jovens e olhando para a classe média”, defende Março Gonçalves.