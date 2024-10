Bom dia e bom domingo!

- Arranca às 10h00, a caminhada ‘Pare o AVC, junte-se a nós’ com ponto de partida na Praça CR7 e finalização na Praça do Município.

- Encerra no Madeira Tecnopolo o Mercado de Automóveis Usados. A entrada é livre e pode visitar entre as 10h00 e as 22h00, as várias marcas e modelos à venda.

- Termina esta tarde o Festival Avesso, na Ponta do Sol. Às 17h00, no Terraço do Centro Cultural John dos Passos, uma sessão interativa do “Outono do Avesso: Histórias para (En)Cantar Desde o Berço”, com Natália Bonito.

- Ainda no Festival do Avesso, às 18h00, pode assistir no auditório do Centro Cultural John dos Passos, ao documentário: Estreito é o Tempo.

- Pelas 18h00, a Igreja do Convento de Santa Clara recebe o último concerto do 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, com o tema “Do Tento à Tentação: A dança nas fontes ibéricas para órgão dos séculos XVI e XVII”, e conta com a atuação do organista Fernando Miguel Jalôto, do Ensemble Portingaloise e La Floreta.