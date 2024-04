Helena Leal, vereadora com o pelouro da Educação na Câmara Municipal do Funchal, visitou hoje a Escola Básica com Pré-Escolar Ribeiro Domingos Dias, na freguesia de Santa Maria Maior.

“Esta visita de trabalho inseriu-se no âmbito do quadro de competências dos municípios, em matéria de educação, nomeadamente na aquisição de equipamentos, tendo a CMF adquirido, para esta escola, três painéis interativos”, indica a autarquia.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Funchal relembra que “tem acompanhado a evolução tecnológica da oferta educativa, tendo, por esta mesma razão, adquirido um conjunto de computadores, tablets e painéis interativos, para apetrechamento das escolas públicas de 1º Ciclo, conforme as necessidades assinaladas por estes estabelecimentos, garantido, ademais, a equidade de investimento em cada um dos equipamentos, de acordo com a população escolar e especificidades de cada escola”.

No global, a compra de 44 painéis, 22 computadores e 12 tabletes representou um investimento de 145 mil euros.