Câmara de Lobos investe 196 mil euros no apoio ao associativismo desportivo

A Autarquia de Câmara de Lobos aprovou, hoje, em reunião de câmara, a atribuição de apoio financeiro às associações e clubes desportivos do concelho, num investimento na ordem dos 196,100 mil euros.

No total, serão celebrados protocolos com 0 instituições desportivas sedeadas no município, ou que nele desenvolvam atividades.

Esta iniciativa visa redistribuir os valores a serem atribuídos com base no número de atletas federados, garantindo uma maior proporcionalidade nos apoios concedidos entre as associações.

Os apoios previstos incluem suporte financeiro para as atividades regulares das associações e para eventos desportivos pontuais, tais como torneios e o Rali Municípios de Câmara de Lobos e Funchal e Rali Vinho Madeira. A grande maioria das associações beneficiará de um aumento no valor do apoio para o corrente ano.

“O objetivo é assegurar que as associações e clubes desportivos continuem a receber da parte da Câmara Municipal o apoio necessário, tanto financeiro como logístico, para que a sua função social e formativa não seja comprometida. No entanto, é importante ressaltar que esta atribuição de apoios segue uma política criteriosa, com critérios rigorosos de controlo e discricionariedade, visando garantir a equidade na distribuição dos recursos disponíveis”, refere Leonel Silva.

Nas modalidades desportivas regulares federadas, serão consideradas aquelas com participação em competições regionais, que estejam alinhadas com o plano educacional de formação dos jovens e que possuam escalões de formação considerados de interesse público pela Câmara Municipal.

Além disso, a Autarquia irá apresentar, em breve, uma proposta complementar para apoiar a participação de atletas dos escalões de formação em competições nacionais, individuais e coletivas, uma vez que o regulamento atualmente em vigor prevê apenas apoio para competições regionais.