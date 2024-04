Câmara de Lobos garante apoio de mais de 300 mil euros a associações juvenis, culturais e sociais

Entre ontem e hoje, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos procedeu à assinatura dos protocolos de apoio financeiro e logístico a instituições juvenis, culturais e sociais do concelho, no investimento total de mais de 300 mil euros.

Depois de esta sexta-feira terem sido celebrados os protocolos com as instituições desportivas, este sábado foram formalizados os protocolos de apoio, destinando mais de 103 mil euros às instituições de âmbito juvenil, cultural e social.

A este propósito, o presidente da edilidade, Leonel Silva, enfatizou a vitalidade dessas instituições, reiterando o compromisso da autarquia na ajuda a estas mesmas.

”Estamos plenamente conscientes do papel vital que estas instituições desempenham em nosso município. Por isso, adotamos uma política criteriosa e equitativa na concessão dos apoios para 2024, assegurando que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e beneficiem toda a nossa comunidade”, disse.

Entre o os beneficiários estão agrupamentos de escuteiros, associações culturais e recreativas, instituições de apoio social do concelho e outras organizações que prestam apoio crucial aos munícipes.

”O nosso objetivo é continuar a apoiar estas importantes instituições e também garantir que esse apoio seja distribuído de maneira justa e transparente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do nosso município. Cada euro investido nestas instituições é um investimento no nosso futuro coletivo, na coesão social e no enriquecimento cultural da nossa comunidade” acrescentou ainda.

A Câmara Municipal mais reiterou que não serão concedidos apoios extraordinários às instituições com protocolo anual, exceto sob circunstâncias especiais previamente avaliadas.

“Este rigor na atribuição dos fundos visa assegurar a máxima eficácia e impacto dos recursos disponibilizados, respeitando a necessidade de disciplina financeira”, justifica uma nota enviada à redação.