Paulo Cafôfo tem uma janela de esperança para poder ser Governo na Madeira, contando-se 48 anos de poder dos social-democratas. Isto, numa altura em que, apesar do PSD-M ter ganho as eleições, não tem maioria e já depois de o Chega ter dito que não está disponível para dialogar com o PSD.

Lembrar que o PS, na voz de Victor Freitas, reagiu logo pelas 19h00 à sondagem da Católica para a RTP. Na ocasião, afirmou ser tudo possível. O que também salientou foi a circunstância de os partidos CDS, IL, Chega terem recusado coligações com o PSD e, por isso, espera que “não deem o dito por não dito” agora.

Recorde-se que nas últimas legislativas regionais, a 24 de setembro, o Partido Socialista granjeou 21,30% dos votos, traduzindo-se a mesma votação em 11 deputados. O que, se compararmos com o mandato anterior, representou uma pesada derrota, diminuindo a sua presença na Assembleia Legislativa Regional de 19 para 11 deputados. Desta vez, a projeção da Católica aponta para 14 deputados. A acontecer, um aumento de três e que, coligados com o JPP, permite alimentar o desejo de governar a Madeira. Mas ainda é cedo, de acordo com Victor Freitas, para desenhar esses cenários.

O ambiente é de grande acalmia nesta sede, onde forte é a presença da comunicação social.