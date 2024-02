Foi esta tarde, na participação na sétima edição do torneio ‘Ponta do Sol Cup’ que o presidente do PS-Madeira destacou a importância dos apoios à prática desportiva. No evento apoiado pela Câmara Municipal da Ponta do Sol, Paulo Cafôfo enalteceu a estratégia seguida pela Autarquia, “que tem vindo a optar pelo apoio às áreas do desporto e da juventude, neste caso concreto0, a este torneio”.

“É de louvar o facto de o executivo camarário, liderado pela Célia Pessegueiro, se associar a esta iniciativa que se revela fundamental do ponto de vista da promoção da prática desportiva, da saúde, do convívio e da troca de experiências entre os jovens”, vincou Paulo Cafôfo. A iniciativa decorre até segunda-feira no Campo Municipal da Ponta do Sol, na freguesia dos Canhas. Reúne mais de 750 atletas da Região, do continente e dos Açores. No entender do presidente do PS-Madeira, “é um exemplo que deve ser seguido por outras instituições”.