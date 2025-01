Cafôfo anuncia que é novamente candidato

Confirmada a notícia do JM, Paulo Cafôfo afirma que será novamente candidato ao cargo que agora ocupa, como presidente do PS-Madeira.

Acrescenta que a Comissão Regional dos socialistas reúne já este domingo com caráter de urgência para espoletar todo o processo e defende que o partido deve ter eleições internas o mais rápido possível.

Na declaração feita aos jornalistas, Cafôfo mostra total disponibilidade para servir o partido e a Madeira e propõe o dia 31 de janeiro como data-limite para as eleições internas.

O líder socialista recordou que o PS tem um presidente legitimado que não teve oposição mas lembra que tem havido um candidato que tem estado na praça pública a lançar dúvidas à liderança.

“Quero que a minha liderança saia reforçada. Ao contrário de Albuquerque não tenho medo, tenho coragem, quero tirar a limpo as dúvidas”, declarou Paulo Cafôfo.

“Ontem, fui bem claro, não vou desviar um milímetro do que defendo. Nao admito eleições primarias que não estão estatutariamente previstas. Quem manda no PS são os seus militantes e não outros. Quem lança esse desafio deve estar preparado para qualquer tipo de eleições”, afirmou o presidente do PS-M.