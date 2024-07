A manchete do JM de hoje vai para um tema sensível e preocupante. Os bombeiros e polícias pedem ajuda psicológica.

Os representantes sindicais das forças de segurança e socorro solicitam a implementação de programas de apoio psicológico “mais robustos” e um acompanhamento “muito maior” para dois setores profissionais expostos a situações extremas. Adelino Camacho e Sérgio Carvalho revelam que há cada vez mais pedidos de ajuda, mas acentuam a necessidade de combater o estigma em torno da saúde mental. O SESARAM acompanha oito agentes nos centros de saúde. Assunto para ler, ao pormenor, nas páginas 6 e 7 do seu Jornal de hoje.

Outro tema que lhe trazemos com algum destaque tem a ver com a circunstância de a Região estar a promover sítios menos concorridos. A Associação de Promoção desafiou produtores internacionais de conteúdos digitais a descobrir locais turísticos com menor expressão. O objetivo passa por diversificar a oferta.

Na Educação, conheça testemunhos de professores continentais que estão de saída da Madeira. Miguel Costa lecionava na Região há 20 anos. Diz ter regressado a Lisboa por causa da família, da aproximação dos filhos à idade universitária e do custo de vida na ilha. E acha que mais docentes vão voltar ao continente.

Na Venezuela, decorreram ontem as eleições presidenciais mas o fuso horário só nos dará o conhecimento dos resultados durante o dia de hoje. As eleições concorridas geram incerteza.

Na África do Sul, há a anotar mais um emigrante madeirense assassinado. José Santana, natural do Jardim do Mar, foi baleado quando se dirigia de carro para a sua residência.

Mas na edição de hoje, fique ainda a saber do descontentamento de moradores junto a um terreno privado, em São Roque, que está por limpar.