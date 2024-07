Na iniciativa desta manhã junto ao Mercado dos Lavradores, o Bloco de Esquerda voltou a denunciar a “situação grave” que está a acontecer no Lar da Bela Vista, “sem que tenha havido intervenção, que se conheça, por parte da Segurança Social, a quem compete fiscalizar os lares”.

Perante as denúncias que têm surgido, e de que o Bloco de Esquerda tem vindo a dar nota publicamente também, o partido pergunta que ações têm sido tomadas pela Segurança Social e pela Secretaria da Inclusão para resolver esta situação e garantir a dignidade e a qualidade dos serviços prestados à nossa população mais idosa e vulnerável.

“Quais as ações de fiscalização realizadas e suas conclusões? Desde a primeira hora, o Bloco denunciou a privatização do Lar da Bela Vista, uma decisão incompreensível por parte do Governo Regional, principalmente numa altura em que existiam verbas do PRR para a área dos cuidados”, reforça.

O partido diz saber que todo este processo está envolto numa “tremenda falta de transparência e num trajeto monopolista e rentista dos cuidados aos idosos, como é aliás normal na governação do PSD-M que constrói com dinheiro público, para depois fazer negócio para entrega ao grupos privados”.

Mais refere que “a privatização do lar da Bela Vista foi a pior coisa que aconteceu às pessoas que ali vivem e trabalham, estando em causa a sua dignidade, assistência e segurança”.

“Chegaram-nos vários relatos e queixas de refeições tomadas a horas tardias; de atrasos na toma da medicação; de falta de água quente para banhos; de falta de pessoal para garantir a higiene dos utentes; do cansaço extremo dos profissionais que ali trabalham devido à redução drástica do número de trabalhadores enquanto o número de utentes se mantém”, afirma.

Por tudo isto, o Bloco de Esquerda defende os seguintes pontos: Um inquérito a todo o processo de privatização do Lar da Bela Vista pelo Governo Regional, numa altura em que o PRR prevê milhões de euros para a área dos cuidados; A reversão imediata desta privatização; A criação de uma rede pública de cuidados que assegure a todas e todos os madeirenses e suas famílias a assistência devida na velhice; e que o Hospital Central do Funchal seja convertido num lar e integrado na rede de cuidados continuados, após a abertura do novo hospital.