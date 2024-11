As recentes declarações da Deputada do PSD à Assembleia da República, Paula Margarido, no âmbito de uma conferência a assinalar o ‘Dia mundial dos pobres’ na Cáritas Diocesana do Funchal, “roçam o insulto aos madeirenses, e um total desconhecimento da realidade social da Madeira”, alega o Bloco de Esquerda, em comunicado enviado à redação.

Afirmar que na Madeira há uma “miséria de cabeça”, que a pobreza é “uma consequência do álcool e das drogas”, e que os números não refletem a realidade, para além de irresponsável e repudiante, só demonstra que os sucessivos governos PSD na Madeira falharam redondamente, acrescenta o partido.

“Tendo a Madeira a maior taxa de pobreza do país, e o acesso à habitação estar muito longe da capacidade financeira do comum madeirense, afirmações destas merecem o nosso repúdio, e vindas de uma deputada que foi eleita para representar os madeirenses, maior gravidade têm. As dificuldades de muitas famílias madeirenses, que subsistem/sobrevivem do fruto dos seus salários (baixos) e algumas sobrevivendo de agricultura de subsistência, são bem visíveis”, dizem ainda os bloquistas.