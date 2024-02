O contrato de concessão da linha aérea entre a Madeira e o Porto Santo foi alvo de nova prorrogação.

A Binter vai agora garantir a operação até 21 de abril, uma nova extensão que viabiliza a rota, embora de forma precária.

Refira-se que o prolongamento contratual que estava em vigor terminava a 24 deste mês e que o contrato final com a transportadora aérea espanhola continua por concluir.

A reserva de viagens no site da Binter já está desbloqueada até à nova data do término do contrato atual.