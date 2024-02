No primeiro ponto da ordem do dia, no plenário madeirense na manhã desta quarta-feira o projeto de resolução, da autoria do BE, intitulado ‘criação de um Museu alusivo ao 25 de Abril de 1974’ Roberto Almada, deputado único do BE, entre outras medidas, propõe que a Região adquira o edifício na Rua da Carreira, onde outrora funcionou a PIDE, precisamente para aquele propósito.

Roberto Almada defende a criação de um vasto programa da comemoração de meio século da Revolução de Abril. Propôs atividade multifacetadas, algumas fixas outras de fora itinerante, e também que o tema seja levado às escolas.