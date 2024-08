Aviso: alterações temporárias em ruas do Funchal

A Avenida do Infante vai estar condicionada à circulação rodoviária, entre esta quarta-feira, dia 7, e o dia 24, deste mês, por causa de trabalhos de pavimentação, mantendo-se, contudo, a circulação nos dois sentidos.

De acordo com um aviso emitido hoje pela autarquia, como alternativa rodoviária, os condutores podem optar por circular pela Via 25 de Abril, Túnel Eng.º Jaime Ornelas Camacho, Túnel de acesso ao Porto do Funchal e Avenida Dr. Sá Carneiro.

“Durante a intervenção, é expressamente proibido o estacionamento de veículos nas áreas a intervir e zona envolvente”, sublinha a Câmara Municipal.

Na Ladeira da Casa Branca, também por motivos de pavimentação, o trânsito estará interrompido entre os dias 10 (sábado) e 17 de agosto, entre as 8h00 e as 18h00.

Atenção também à Interrupção à circulação rodoviária com proibição de estacionamento na Rua Dr. Pestana Júnior, no segmento entre a Rua da Ribeira de João Gomes e o acesso à Baleia Verde, entre hoje e quinta-feira.

Como alternativa, deverá ser utilizada a Rua da Ribeira de João Gomes e a Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira. A circulação dos transportes públicos será coordenada pela Polícia de Segurança Pública.

A CMF apela e agradece a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados, solicitanto a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente e instruções da Polícia de Segurança Pública.

Para mais informações, a população deverá consultar a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.