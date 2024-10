A partir do dia 08, e até dia 29 outubro, realizam-se aulas de Yoga no Jardim Suspenso do Forum Madeira, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE, com a professora Ana Isabel Freitas.

“Todas as 3ª feiras, das 19h00 às 20h00, no 3º andar do Forum Madeira, nos Jardins Suspensos praticantes, iniciados ou meros curiosos vão poder experimentar esta modalidade”, informou o centro, acrescentando que esta “é uma oportunidade única para promover o bem-estar físico e mental, no contexto desafiante em que vivemos. Com a sua prática procura-se entender e descobrir o que representa o yoga em cada momento da vida, com o objetivo de potenciar o autoconhecimento e o equilíbrio do indivíduo a todos os níveis.

As aulas serão dadas por Anandi Ana Isabel, yoguini desde 1999, professora de Yoga desde 2006 e Life Coach a partir de 2010. Durante 11 anos ensinou na Escola que fundou e geriu – Escola de Yoga do Funchal/Escola do Caminho de Luz. Ana dedica-se ao Desenvolvimento Pessoal com foco na Saúde Psico-física; Equilíbrio Emocional, Controlo de Ansiedade e Gestão do Projeto de Vida. Não se considera seguidora de nenhuma linha de yoga em particular, nem de nenhum Mestre encarnado. O seu sadhana (caminho espiritual) tem sido maioritariamente autodidata, enriquecido ao longo de 25 anos de prática e 10 viagens, formações e iniciações na Índia.

Para mais informações sobre as aulas deverá ser enviado um email para info@anaisabelfreitas.com.