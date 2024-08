Ativistas encontram-se na parte da frente do edifício da Assembleia Legislativa da Madeira com faixas que apelam ao Governo para deixar o céu do Curral das Freiras em paz (aludindo ao teleférico para ali previsto) e à floresta Laurissilva, por causa da estrada das Ginjas.

Com bandeiras da Madeira e de Portugal, os elementos que esta tarde ocuparam parte do jardim do Parlamento, reportam-se também ao projeto para a Praia Formosa, a qual terá “morte lenta”.

As jaulas de aquacultura, já sobejamente criticadas, voltam a ser mencionadas, sendo que os ativistas pedem mais habitação.