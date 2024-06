Os Especiais – Associação de Inclusão Social realiza, amanhã, 12 de junho, a partir das 9h30 e ao longo de toda a manhã, na nova praça central da cidade da Ribeira Brava, o evento intitulado “AcessibilidadESspeciais, construindo futuros inclusivos”. O objetivo, refere a IPSS em comunicado, é divulgar as boas práticas, políticas e programas regionais, empreendedorismo e responsabilidade social das empresas regionais que muito têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar do nosso público-alvo, pessoas com deficiência e incapacidades.

A animação ficará a cargo do DJ Nuno Timóteo e estarão no local vários veículos adaptados ao transporte de pessoas em cadeira de rodas ou mobilidade reduzida, abertos ao público, como a carrinha da empresa “Madeira Acessível by wheelchair” e um dos autocarros da nova frota SIGA Rodoeste da empresa ‘A Rodoeste’.

A cerimónia de abertura será às 10 horas com a presidente do ISSM, IP-RAM, Micaela de Freitas, seguindo-se um debate sobre ‘Madeira, uma região que constrói futuros inclusivos’, que contará com o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava. O encerramento será presidido pela secretária Regional da Inclusão e Juventude, Ana Freitas.