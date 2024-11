Desde o ano de 1999 que a ASA colabora com as famílias, no melhoramento das habitações e já são mais de 8000 agregados familiares comtemplados.

Mais concretamente, no dia 5 de novembro de 1999, surgiu a Associação para o Desenvolvimento de Santo António, onde colaborou com muitos residentes em Santo António e São Roque, mas muito de pressa alargou a área de ação e interveio em momentos de fragilidades da população, nomeadamente nas calamidades do 20 de fevereiro de 2010 (414 agregados apoiados) e dos incêndios de agosto de 2016 (281 agregados apoiados).

Iniciou-se em 2017, uma alteração na dinâmica da associação, com a criação de outros projetos sociais, desde ocupação dos tempos livres dos jovens e seniores, apoios alimentares e nos complementos educacionais, abordando várias temáticas nas disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento.

Tem realizado importantes parcerias com o Governo Regional e Câmara Municipal do Funchal, bem como, com instituições privadas. Mais recentemente, tem sido financiada por fundações portuguesas e de Espanha, em projetos diferentes e únicos na Região.

A sua abrangência a toda a Região Autónoma da Madeira, tem permitido que a ASA seja parceira do Governo Regional de vários projetos sociais, direcionados para famílias da classe média.

Só no ano de 2023, foram mais de 14000 pessoas que interagiram nas iniciativas levadas a cabo pela associação.