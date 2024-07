“As suas promessas foram todas à vida”, acusa Élvio Sousa

No debate do XV Programa de Governo Regional, também o JPP já se pronunciou, por intermédio de Élvio Sousa, que começou por evidenciar que “pergunto aos madeirenses se seriam fiadores de Jaime Filipe Ramos ou de Miguel Albuquerque”.

O líder parlamentar do JPP diz que pela parte do seu partido será impossível viabilizar este programa, detetando que “as suas promessas foram todas à vida”.

Élvio Sousa diz que a Região “é o único espaço do país em que há vergonha de acumular a pensão com o ordenado”, dizendo que Albuquerque terá prometido “em 2015 acabar com isto e há 10 anos que não cumpre a promessa”.

Disse também que o atual Executivo “está a proteger os lóbis” e também que “não reduz a despesa publica”, trazendo também ao debate a questão do teleférico do Curral das Freiras, acusando o Governo de esconder estudos.