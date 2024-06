Em maio deste ano, arrendar uma casa na Madeira custava, em média, 1.650 euros, uma subida de 17.86% comparativamente com o mês passado. Contudo, quando comparado com o período homólogo, maio de 2023, em que arrendar uma casa custava, em média, 1 050€, verifica-se uma subida acentuada de 57.15%.

Os dados são do Imovirtual, portal imobiliário que divulgou, hoje, o seu barómetro relativo à evolução dos preços médios anunciados de arrendamento e venda, na ilha da Madeira. Os dados agora partilhados referem-se ao comparativo de maio deste ano com o período homólogo, maio de 2023.

No que toca às vendas, no mês passado, comprar uma casa custava, em média, 475 000€, valor que subiu muito ligeiramente comparativamente ao mês passado (+1.06%). Contudo, quando comparado com o período homólogo, maio de 2023, em que comprar uma casa custava, em média, 400 000€, verifica-se uma subida acentuada de 18.75%.

Os concelhos que registaram um maior aumento no preço médio das casas para venda, comparado com maio de 2023, foram Ponta do Sol e Ribeira Brava (+18%), onde os valores sobem de 550.000€ para 650.000€ e de 325.000€ para 385 000€, respetivamente. Santana foi o único concelho que registou uma diminuição dos preços médios das casas para venda (-4%, 250 000€ para 240 000€). Em Porto Moniz e Calheta os preços médios das casas para venda permanecem iguais aos do mês passado (210 000€ e 750 000€, respetivamente).

Porto Moniz (210 000€) destaca-se como o concelho mais barato para comprar casa em março deste ano. O mais caro é Calheta (750 000€).