‘Arraial da Democracia’ chega ao Teatro Municipal Baltazar Dias

O Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, recebe nos dias 27 e 28 de Abril, pelas 15h00, o ‘Arraial da Democracria’, um evento único, organizado pela associação cultural Casa Invisível, que promete combinar diversão e reflexão sobre o sistema democrático.

Leia a nota de imprensa da Câmara Municipal do Funchal:



“No ambiente acolhedor do Teatro Municipal Baltazar Dias, famílias com crianças a partir de 6 anos terão a oportunidade de vivenciar uma experiência enriquecedora e interativa, repleta de atividades que exploram os valores fundamentais da liberdade, da participação cívica e do respeito pela diversidade de opiniões. Durante 90 minutos, os participantes serão convidados a explorar conceitos complexos de forma lúdica e acessível, através de jogos, dinâmicas de grupo e conversas abertas. O objetivo é criar um espaço inclusivo onde todos se sintam à vontade para expressar suas ideias, fazer perguntas e debater sobre questões relacionadas à Democracia. Com uma programação cuidadosamente elaborada, o Arraial da Democracia oferecerá uma variedade de atividades que abordam temas como direitos humanos, participação cívica, igualdade de género, diversidade cultural e muito mais.

Os participantes serão convidados a refletir sobre o papel de cada um na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todos tenham voz e sejam respeitados. Além disso, os momentos de descontração e convívio serão igualmente importantes, com música, dança e comida para garantir que todos se sintam parte desta grande festa da Democracia. Será uma oportunidade única de celebrar os valores que nos unem e fortalecem enquanto comunidade, num ambiente de respeito, diálogo e aprendizagem mútua. As inscrições para o Arraial da Democracia estão abertas e são limitadas a 30 participantes por sessão.

Junte-se a nós nesta celebração da liberdade, da diversidade e da cidadania. Vamos fazer do Arraial da Democracia uma festa inesquecível para todos!”