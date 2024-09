Já chegaram ao Palácio da Justiça, no Funchal, os arguidos da operação judicial ‘Ab Initio’, o que aconteceu por volta das 8h48 desta quinta-feira, 19 de setembro, perante um forte contingente policial montado nas traseiras do edifício.

Os arguidos chegaram todos algemados.

Recorde-se que esta operação está relacionada com suspeitas da prática dos crimes de participação económica em negócio, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, prevaricação e financiamento proibido de partidos políticos.

Mobilizou 110 elementos da PJ, quatro procuradores do Ministério Público, dois juízes do Tribunal Judicial do Funchal e seis elementos do Núcleo de Assessoria Técnica.