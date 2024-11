Bom dia!

- Arranca às 9h00, no Parlamento regional, a reunião plenária n.º 32. A ordem de trabalhos contempla 20 pontos.

- Pelas 10h00, a Universidade Sénior de São Gonçalo recebe Equipamentos Informáticos, quarto projeto vencedor do Orçamento Participativo do Funchal (OPF) 2023-2024.

- Às 11h00, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebe, em audiência, o presidente do Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira, António Abreu.

- Entre as 11h30 e as 13h30, no Monte Palace Madeira, pode ver a estátua viva ‘Bordadeira’, no âmbito do Madeira Street Arts.

- Pelas 14h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, reúne a Conferência dos Representantes dos Partidos para agendar a discussão da Moção de Censura ao Governo Regional, da autoria do Chega.

- A 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil reúne às 14h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, para a audição parlamentar com a presença do representante da Casa de Saúde Câmara Pestana, o médico Luís Filipe Fernandes.

- A nova Plataforma do Sistema de Gestão Urbanística da Câmara Municipal do Funchal é apresentada às 14h30, na sala da Assembleia Municipal.

- Começa às 14h30 a 3.ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais, para a audição parlamentar ao representante do Observatório Oceânico da Madeira (ARDITI) – Rui Caldeira.

- No Largo da Restauração, no Funchal, vai decorrer às 17h00 a abertura da XXI edição da Feira das Vontades, que junta mais de sete dezenas de instituições do setor social da Região, e destaca o papel do voluntariado ao serviço da sociedade.

- Às 18h30, na Casa do Povo de São Roque do Faial, é apresentado o livro ‘O Segredo da sua Melhor Versão’, de Dulce Silva.