Numa iniciativa da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB PE Dr. Eduardo Brazão de Castro (APBC), de modo a celebrar o Natal na Escola, esta desafiou todas as turmas a escrever uma carta ao Pai Natal.

As crianças têm de escrever a carta com a sua turma e entregar a mesma no marco de correio que ficará uma semana em cada edifício da Escola: Ed. Brazão de Castro – 1º, 2º e 3º ciclo e Ed. Lombo Segundo – Pré-escolar e 1º ciclo.

Esta iniciativa tem como objetivo criar um elo entre todas as crianças de cada turma e, em conjunto, todas podem sugerir o que consideram fazer falta na sua aprendizagem e educação dentro ou fora da sala de aula, no ambiente escolar.

Sabemos que existem sempre muitas lacunas a preencher e a APBC, reativada apenas no ano transato, devido à pandemia, tem como objetivo ajudar a colmatar essas lacunas e ajudar a melhorar os espaços, participando ativamente nas iniciativas da Escola.

Seguindo o seu próprio lema #todosporumaescolamaisfeliz a APBC congratula-se de ser pró-alunos e pró-escola.

O Natal não são só prendas é saber fazer mais pelo próximo num espírito de interajuda, é o que esta Associação de Pais considera ser importante.

A carta selecionada será entregue em plena Festa de Natal, dia 19 de dezembro, na Igreja dos Álamos, onde também vai estar presente com um mega Mercadinho de Natal para a venda de vários artigos, comes e bebes e, ainda, onde poderá comprar as suas últimas lembranças/prendas de Natal por um preço simbólico e ajudar esta Associação.

A APBC promete ainda, muitas mais surpresas a decorrer ao longo deste ano letivo e garante presença ativa na vida Escolar.