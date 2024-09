A secretaria regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRITJ) formalizou, esta sexta-feira, um Acordo de Boa Conduta com o grupo Alberto Oculista.

A cerimónia, realizada no auditório da SRITJ, enquadra-se nas atribuições e competências subjacentes à política regional de defesa do consumidor dinamizadas pela secretaria tutelada por Ana Sousa através da Direção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais (DRAS).

Durante a assinatura do acordo, a secretária regional vincou a “importância destas parcerias na salvaguarda dos interesses dos consumidores madeirenses”, reconhecendo e agradecendo a preocupação e abertura do grupo Alberto Oculista em implementar “mecanismos de mediação e canais eficazes de contacto com os consumidores finais”.

“Estas parcerias são fundamentais para a prestação de melhores serviços aos consumidores na nossa Região. Agradeço, em nome do Governo Regional, todas as diligências levadas a efeito por este grupo empresarial na adoção de boas condutas, salvaguardando também os princípios éticos e os valores elementares na defesa do principal capital que qualquer organismo possui, o capital Humano”, declarou Ana Sousa.

Miguel Caires enalteceu as pontes criadas entre as instituições públicas e o tecido empresarial, tendo por pano de fundo o desenvolvimento da sociedade, pois as missões de ambos os organismos, ali representados, fundem-se nos propósitos basilares da satisfação do cidadão.

O CEO da Alberto Oculista agradeceu, por tal, a “disponibilidade e abertura do Governo Regional na procura destas parcerias, que reforçam o trabalho em equipa e alimentam sinergias que promovem os bons resultados”.

O momento solene de assinatura do Acordo de Boa Conduta, contou também com a presença da Diretora Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, de Cristina Silva do Serviço do Consumidor e de Rubén Teixeira, do Grupo Alberto Oculista.

“Este compromisso assenta no estímulo de medidas articuladas no âmbito da defesa do consumidor, a dinamização de ações de sensibilização, formação e prevenção de conflitos de consumo, assim como a promoção de um contacto eficaz e eficiente na resolução dos pedidos de apoio e de informação dos consumidores”, remata a secretaria, em comunicado.