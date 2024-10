O número de camas em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas vai aumentar para 1003, entre remodeladas e novas vagas. A garantia é da secretária regional da Inclusão e Juventude que, em representação do presidente do Governo, marcou presença, esta tarde na abertura da Expo-Sénior 2024. Iniciativa que decorre no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Na iniciativa, a presidente da Câmara do Funchal lembrou que esta segunda edição, organizada pela Autarquia, irá permitir a presença de 300 pessoas por dia, até 31 de outubro. Cristina Pedra destacou a mega aula de atividade física preparada para a manhã de amanhã. De tarde, haverá conferências sobre os mais diversos temas.

Aproveitando a iniciativa, a autarca defendeu que é preciso uma cidade cada vez mais inclusiva e enumerou a duplicação de apoios sociais ao nível do mandato. Destacou o apoio em plafonds até 20 euros por mês para as pessoas com mais de 75 anos poderem sair de casa usando táxi.

”Temos uma política social muito ativa”, afirmou a autarca, para relembrar ainda a redução das esplanadas para promover a mobilidade dos que mais precisam.