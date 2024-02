Tiago Carapau, diretor executivo da empresa de consultoria PATER, alertou que as alterações climáticas também têm repercussões ao nível económico, levando a que, por exemplo, os destinos turísticos tenham de procurar soluções e novas estratégias para lidar com as mudanças.

Falando na apresentação inicial do Plano de Ação Climática do Funchal, Tiago Carapau levou a discussão vários dados recolhidos para a preparação desse documento orientador e frisou que “a Madeira está num ‘hotspot’ de aumento da temperatura”.

“Esta mudança vai fazer com que os destinos turísticos, como é o caso do Funchal, tenham de se adaptar a novas condições no futuro”, alertou o responsável, que deu como exemplo a criação de “refúgios climáticos”.

A esse propósito, o diretor executivo da PATER lembrou que “em 2018, pela primeira vez, o Governo britânico fez uma campanha turística a convidar as pessoas a irem à praia em Inglaterra”. “O Governo percebeu que havia uma alteração climática que faz com que no hemisfério norte existam hoje condições que não existiam antes”, reforçou.