O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira associa-se à cerimónia dos 100 anos do nascimento de Mário Soares, histórico fundador do Partido Socialista e um das figuras mais importantes na consolidação da democracia portuguesa, tendo sido fulcral na adesão de Portugal à CEE, atual União Europeia.

José Manuel Rodrigues estará presente na sessão solene que terá lugar na Assembleia da República, a partir das 11 horas.

A cerimónia tem previstos os discursos dos representantes dos partidos com assento parlamentar, assim como um discurso proferido pelo presidente da Assembleia da República e o Presidente da República.

Em nota à imprensa, o gabinete da comunicação da ALRAM, destaca que o presidente do parlamento madeirense, que é centrista, faz questão de se associar às homenagens a um nome maior da “história contemporânea portuguesa”.

“Em nome pessoal e em nome da Assembleia Legislativa da Madeira destaca o papel decisivo de Mário Soares na instauração da democracia em Portugal”, é denotado.

“Mário Soares foi um defensor intransigente dos Direitos, Liberdades e Garantias dos cidadãos. Ao consolidar no país os valores como a liberdade, a solidariedade e a tolerância, Soares tornou-se conhecido e reconhecido, aos olhos do mundo, como um dos estadistas mais importantes da Europa, do século XX”, é realçado a propósito do antigo Presidente da República e primeiro-ministro.

O antigo Presidente da República Portuguesa nasceu em 7 de dezembro de 1924. Faleceu em Lisboa, em 7 de janeiro de 2017.

Viveu 92 anos, 43 deles em democracia.