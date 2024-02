Bom dia!

O PSD-M avança para eleições diretas a 21 de março com Miguel Albuquerque como candidato e sem receio do processo judicial em curso, que diz ter sido “espoletado por denúncias com cariz político”. Coligação com o CDS é tema para a “nova direção”. Oposição interna sem tempo tem até dia 29 deste mês para se organizar.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um ofício. Quase meio século a gerar música. O mestre violeiro Carlos Jorge Pereira dedicou a vida à construção de diversos instrumentos. Agora, na companhia do filho, garante ao JM que a arte nunca irá acabar.

Saiba ainda que 32 médicos mantêm escusas de responsabilidade e que CDU assume defesa pela “habitação condigna”.

Não perca também as Ocorrências, com dois temas de relevo: Recluso falhou regresso à cadeia e foi recapturado; Violou medidas de coação e acabou detido.