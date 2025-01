Miguel Albuquerque não teme que a investigação judicial de que é alvo, desde há um ano a esta parte, venha a ter um impacto desfavorável na candidatura que vai liderar nas próximas eleições regionais.

Para o líder do PSD/Madeira, a eventual utilização desse facto como arma de arremesso político na campanha eleitoral por parte de outros partidos poderá até ter um efeito contrário: “O feitiço virar-se contra o feiticeiro”.

Sobre o processo judicial, Albuquerque disse desconhecer qualquer desenvolvimento, tendo sublinhado que o pedido dirigido ao Ministério Público, para ser ouvido, continua à espera de resposta.

O presidente do Governo Regional falava aos jornalistas à margem de uma visita à escola básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Ribeiro da Alforra, situada na freguesia e concelho de Câmara de Lobos.

Este estabelecimento de ensino foi recentemente intervencionado com o objetivo de resolver problemas estruturais, tendo o investimento do Governo Regional ascendido a cerca de 815 mil euros. As obras foram executadas num prazo de dez meses.