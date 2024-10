O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente amanhã, às 17 horas, no Centro Cultural da Quinta Magnólia, para a apresentação da edição em língua inglesa da obra ‘Exiled in Madeira – Documents on the Last Months of the Life of Charles of Austria-Hungary’.

A obra originalmente editada em húngaro congrega reproduções de fontes documentais da Fundação Otto de Habsburgo e da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

Recorde-se que, no âmbito das celebrações do 1.º centenário do falecimento de Carlos de Habsburgo, Imperador da Áustria e Rei da Hungria, promovidas pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, foi estabelecido um acordo de cooperação entre a SRTC, através da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira e a Fundação Otto de Habsburgo.