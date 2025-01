Sobre a atualidade política regional, o presidente do Governo Regional, em gestão, voltou a frisar que o que interessa é o futuro da Região no que se refere à sua estabilidade. “Eu, neste momento, quero integrar, e tenho toda a disponibilidade para integrar qualquer militante, incluindo o Manuel António. Ele sabe que é sempre bem-vindo, não tenho qualquer hostilidade relativamente a ele, nem nenhuma inimizade pessoal. E, neste momento, o que eu espero é que, em nome do interesse regional, em nome do interesse do PSD, ele venha connosco”.

“Não tenho nenhum problema. Não tenho nenhuma reserva”, referiu ainda à margem de uma visita à casa museu Frederico de Freitas, no Funchal.