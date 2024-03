Albuquerque diz que o resultado eleitoral dará “um sinal” sobre o efeito da crise política regional

O presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, espera uma “vitória” hoje da coligação PSD-CDS, e assumiu que o resultado que houver na Madeira será “um sinal” aos efeitos da crise política regional, que fez cair o Governo.

A expectativa é termos “uma boa vitória”, vincou Miguel Albuquerque, após ter votado na Escola Básica da Ajuda, na mesma secção onde uma hora e 20 minutos antes Paulo Cafôfo tinha votado.

Miguel Albuquerque chegou bem disposto, acompanhado pela esposa e pela filha e estava à sua espera alguns militantes do PSD, nomeadamente o secretário-geral José Prada.

Aos jornalistas, o presidente do PSD/M e do Governo Regional disse acreditar que a crise política vivida na Madeira pode ser um factor mobilizador do eleitorado.

“Neste momento, as pessoas já compreenderam e já estão a assimilar o que se passou, e estas eleições já serão um sinal”a isso, mencionou, aludindo ao processo judicial em curso que fez cair o governo e gerou uma crise interna no partido.

Confiante “na vitoria”, Albuquerque insistiu que as pessoas farão “o seu juízo nas urnas”.

Depois acrescentou: “Neste momento, há, por um lado, um grande desgaste do PS e, por outro lado as pessoas sabem que só PSD e a coligação liderada pelo PSD têm feito uma defesa intransigente dos interesses da Região na Assembleia da República”.

Na escola onde votou esta manhã - a Escola Básica da Ajuda - já tinham votado 22,97% dos eleitores até às 12h00, correspondendo a 1.953 votos dos 8.449 recenseados.

A freguesia de São Martinho - uma das maiores e mais influentes do círculo da Madeira - tem registados cerca de 26.500 eleitores.