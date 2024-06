O Governo Regional e a Assembleia Legislativa vão, afinal, tomar posse no mesmo dia e não em dias diferentes, como havia sido comunicado.

De acordo com fonte da Assembleia Legislativa da Madeira, “a instalação da Assembleia e a eleição da Mesa vão ocorrer às 10h00, de 6 de junho, e a posse do novo Governo Regional ocorrerá, no mesmo dia, mas às 16h00”.

Recorde-se que, inicialmente, estava previsto que a instalação do parlamento regional seria no dia 5, às 10h00, e a posse do Governo no dia 6, às 11h00.

Refira-se que os resultados oficiais das eleições de domingo, que chegaram a ser anunciados para esta sexta-feira, só deverão ser publicados na segunda-feira.

Por fim, o encontro de Miguel Albuquerque com o Ireneu Barreto, onde será apresentado a composição do futuro governo, esteve agendado para segunda-feira, mas hoje saiu uma nota a dar conta do adiamento para terça-feira.