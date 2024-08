“Temos de estar conscientes que os Serviços Veterinários assim como o ICNF não estão providos de meios nem de recursos humanos qualificados para lidar com este tipo de situações, aliás como se pôde ver. É uma evidência que culminou na morte desnecessária de um animal”, diz o partido.

O Partido ADN - Alternativa Democrática Nacional espera que o caso que vitimou o lince do deserto não se repita.

“O processo só demonstra a fragilidade que existe no controle de animais à entrada da Madeira. Tem de existir fiscalização apertada nos aeroportos, nos portos por Médicos Veterinários, lá está habilitados para o efeito. Culpo sim o colega Veterinário que foi ao longo de todos estes anos conivente com esta situação ilegal e que sabe que tem deveres como cidadão e como profissional de Saúde para com toda uma comunidade de pessoas”, diz o partido.